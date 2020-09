Polacy budują "mikro" samolot odrzutowy dla biznesu i na rodzinne wypady za miasto

Samolot Flaris LAR01 to pomysł Sylwii i Rafała Ładzińskich, właścicieli firmy z Jelenie Góry. Jest to mały (pilot plus czterech pasażerów) samolot odrzutowy, który będzie mógł startować z trawiastych, krótkich pasów startowych (300 metrów) i latać do miejsc oddalonych o 3200 km.