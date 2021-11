"Pojawi się na pewno". Szef WHO mówi o kolejnym groźnym wirusie

Podczas spotkania, które odbyło się w piątek 29 października, szef WHO podkreślił, że społeczność międzynarodowa musi przygotować się na pojawienie kolejnego wirusa, wykryć go i odpowiednio szybko zareagować. W jego ocenie można to osiągnąć na trzy sposoby: poprzez odpowiednie zarządzanie, finansowanie oraz dzięki odpowiednio wzmocnionej WHO.