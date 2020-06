Pogromcy kurzu. Pionowe odkurzacze coraz częściej w naszych domach

Choć pionowe odkurzacze wspomagają nas w szybszym i wygodniejszym sprzątaniu już od dawna, to dopiero od pewnego czasu można powiedzieć, że ich funkcje naprawdę odpowiadają naszym potrzebom. Praktyczny i wygodny model kupimy teraz w przystępniejszej cenie, także w wersji z akumulatorem o długim czasie pracy.

Odkurzacz na miarę twoich potrzeb

Do pewnego momentu potrzeba zakupu odkurzacza pojawiała się wtedy, kiedy stary model odmawiał posłuszeństwa. Obecnie częściej wymieniamy stary odkurzacz na nowy wtedy, kiedy chcemy zadbać o zdrowie i komfort, a także… ułatwić sobie życie. Pionowe odkurzacze to sposób na szybsze sprzątanie, a modele akumulatorowe uwalniają nas od konieczności kłopotliwego manewrowania urządzeniem tylko tam, gdzie sięga kabel. Odkurzacze pionowe staniały w porównaniu do poprzednich lat, dzięki czemu o zakupie takiego odkurzacza mogą też pomyśleć osoby z mniejszym budżetem. Modele akumulatorowe kupimy nawet poniżej 500 zł.

Pionowe odkurzacze to swoboda i wygoda w sprzątaniu. Docenią je seniorzy, bo sprzątanie nimi nie wymaga schylania się, ale też alergicy, posiadacze zwierząt i wszyscy ci, którzy chcieliby przyspieszyć i ułatwić sobie codzienne porządki. Wydajne modele z kilkustopniowymi filtrami wyłapują ponad 90 proc. alergenów takich jak pyłki, sierść i kurz, a brak worka czyni usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń prostszym i bardziej higienicznym.

Czysta podłoga w kilka chwil

Odkurzanie bez schylania to czysta wygoda. Pionowe odkurzacze stoją same i w większości przypadków mają praktyczny uchwyt do powieszenia ich na ścianie. Nie schylasz się, aby dokładniej uprzątnąć kurz spod komody, nie sięgasz do gniazdka, aby podłączyć urządzenie, a odkurzacz wyjmiesz ze schowka i odłożysz na miejsce jedną ręką. Wygodnie, szybko, nowocześnie. Wystarczy wypróbować taki model raz, aby zauważyć różnice i docenić większy komfort.

Nadal na rynku dostępnych jest sporo modeli odkurzaczy pionowych zasilanych za pomocą kabla, ale to bezprzewodowe wygrywają, jeśli chodzi o względy praktyczne. Dokładnie poodkurzana podłoga to efekt, który taki model pomoże nam uzyskać bez przerwy na naładowanie akumulatora. Nawet niedrogie modele zapewnią nam odkurzanie przez około 30 minut, co pozwoli uprzątnąć podłogę nawet w sporym mieszkaniu. Praktyczne szczotki np. do kaloryferów żeberkowych czy diody LED dodatkowo ułatwią dotarcie do trudno dostępnych zakamarków i wyłapanie najdrobniejszych pyłków.

Pogromcy brudnej podłogi

Wyższa klasa modeli pionowych to odkurzacze mopujące oraz te, które można szybko zmienić w mini odkurzacz np. do sprzątania samochodu i okruchów ze stołu. Niewielka waga (około 4 kilogramy), duża wydajność i łatwe odkurzanie np. schodów – to powinno przekonać do wyboru takiego modelu zwłaszcza posiadaczy dużych domów i mieszkań, gdzie sprzątanie pochłania dużo czasu.