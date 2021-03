Pogromcy brudnej podłogi. Najlepsze roboty sprzątające tanieją

Odkurzacze automatyczne, zwane również robotami odkurzającymi, zdobywają coraz większą popularność wśród Polaków. Tanieje (i to dość szybko) nawet wysoka półka, dlatego zanim rozpocznie się sezon wiosennych porządków i ceny poszybują w górę, warto rozważyć "za" i "przeciw" takiego gadżetu.

Jak działają odkurzacze automatyczne?

Odkurzacze automatyczne poruszają się samodzielnie po wyznaczonej trasie i działają na akumulator. Mają wbudowaną szczotkę, która zbiera zabrudzenia prosto do pojemnika. Dzięki odpowiednim czujnikom są w stanie ominąć meble oraz schody. Nie od razu każdy model radził sobie dobrze z przeszkodami, a pierwsze albo tanie modele potrafiły np. spaść ze schodów albo krążyć na niewielkiej przestrzeni między meblami.

Odkurzacze automatyczne mogą być stosowane do czyszczenia chodników, podłóg oraz dywanów strzyżonych. Najlepiej radzą sobie z gładkimi powierzchniami bez nierówności, jednak mogą też bez problemu wjeżdżać na dywany czy przekraczać progi. Niektóre modele są sterowane za pomocą aplikacji na smartfonie.

Dobry moment na inwestycję

Nawet o 60 proc. staniały modele wiodących marek produkujących skuteczne i w miarę wydajne roboty odkurzające i mopujące. Nawet 5 do 6 tysięcy trzeba było zapłacić za nie 2 do 3 lat temu, aby móc wyręczyć się gadżetem w domowych obowiązkach, ale niektóre funkcje urządzenia niestety pozostawiały sporo do życzenia: głównie jeśli chodzi o skuteczność odkurzania rożnych powierzchni, czas pracy i czas ładowania akumulatora.

Teraz sceptycy mogą zaprogramować nawet 150 minut pracy urządzenia, wyjść z domu i wrócić do posprzątanego mieszkania z... naładowanym odkurzaczem gotowym do dalszej pracy albo wymagającym jedynie opróżnienia zbiornika z zabrudzeniami (albo i nie, bo niektóre modele zrobią to samodzielnie). Koszt? Między 2, a 2,5 tys. zł za urządzenie dobrej marko w okazyjnej cenie. Biorąc pod uwagę czas, który przeznaczasz na sprzątanie oraz wysiłek, jakiego wymaga, ten rodzaj gadżetów staje się bardziej przystępny cenowo także dla użytkowników o przeciętnym budżecie.

Na co zwracać uwagę przy wyborze odkurzaczy automatycznych?