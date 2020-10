Pogoda na weekend. IMGW podaje nową prognozę

Piątek, 9 października przyniesie umiarkowane zachmurzenie, ale w godzinach porannych należy uważać na mgłę, która ograniczy widzialność do 200 metrów. Lokalnie mogą wystąpić obfite opady deszczy, ale temperatura powinna utrzymać się pomiędzy 13 a 18 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej może być jedynie na zachodzie. W większości kraju wiatr słaby i umiarkowany, ale górach jego prędkość może osiągnąć nawet 70 km/h.

Pogoda na weekend 10 i 11 października

IMGW ostrzega, że już w piątek w nocy mogą wystąpić obfite deszcze na terenie całej polski. Deszczowa pogoda utrzyma się do soboty, a miejscami mogą wystąpić burze. "Prognozowana wysokość opadów do 15 mm w Sudetach i Karpatach Zachodnich. Pod wieczór, w Sudetach, możliwy deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg", zwraca uwagę PAP.

W godzinach porannych zarówno w sobotę, jak i niedzielę będzie utrzymywać się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura powinna utrzymać się między 14 a 19 stopni Celsjusza, ale w niedzielę może być nieco chłodniej. Mimo to 11 października zapowiada się pogodniej niż sobota. Możliwe jest jedynie wystąpienie słabych, przelotnych opadów. Temperatura minimalna wyniesie 10 stopni Celsjusza.

IMGW zachęca śledzić komunikaty pogodowe

Chociaż weekend zapowiada się spokojnie pod względem zjawisk pogodowych, to IMGW zaleca śledzić aktualne komunikaty. Możecie to zrobić, np. śledząc profil Instytutu w mediach społecznościowych lub odwiedzając serwis Pogoda WP. Jeżeli chcecie mieć komunikaty pogodowe zawsze pod ręką, zachęcamy do instalacji jednej z poniższych aplikacji pogodowych na urządzenia mobilne: