Pogoda na weekend. IMGW ostrzega przed burzami i opadami. Warto śledzić komunikaty

Pogoda na sobotę 26 września

W sobotę najcieplej będzie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie termometry pokażą od 23 do 25 stopni. Najchłodniej będzie z kolei na zachodzie kraju, gdzie temperatura wyniesie od 15 do 18 st. C. W związku z opadami deszczu, synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: łódzkiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i lubelskiego.