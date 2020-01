Pogoda na dziś. IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach

Poniedziałek, 30 grudnia będzie pochmurny, chociaż miejscami temperatura wzrośnie nawet do 5 stopni Celsjusza. Jednak IMGW ostrzega, że należy spodziewać się oblodzonych dróg i silnego wiatru. Zobaczcie, w których województwach występuje największe zagrożenie.

Śliskie drogi i opady w dużej części kraju

Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, który dzisiaj będzie dochodził nawet do 75 km/h. Jutro może się on nasilić i dojść nawet do 90 km/h. Powietrze będzie miało najwyższą wilgotność na północy kraju i tam też będzie najbardziej odczuwalny chłód. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza. Chociaż pogoda nie zachęca do wyjścia z domu, to jeszcze daleko nam do zimy trzydziestolecia.