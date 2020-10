Pogoda na dziś. IMGW ostrzega przed niekorzystnymi warunkami [27.10.2020]

W ciągu dnia należy spodziewać się dużego zachmurzenia; nieco pogodniej będzie tylko w południowo-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach warto przygotować się na przejściowe opady deszczu. W godzinach porannych przede wszystkim kierowcy powinni uważać na mgłę ograniczającą widoczność do 300 metrów.

Najcieplej w Polsce południowo-wschodniej (do 19 stopni Celsjusza), w pozostałych regionach termometry wskażą od 11 do 15 stopni Celsjusza. Na uwadze należy mieć jednak dość silny wiatr. W górach porywy wiatru do 70 km/h. Mimo wyższych temperatur IMGW ostrzega, że pogoda może mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie.