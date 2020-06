Pogoda na Boże Ciało i długi weekend: nawet 30 stopni. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

W trakcie wyładowań spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy . Miejscami wiatr osiągnie prędkość 90 kilometrów na godzinę. Najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, gdzie termometry wskażą 25 st. C., najchłodniej na Pomorzu - tam maksymalnie 20 stopni Celsjusza.

Pogoda na Boże Ciało

Czwartek minie pod znakiem zachmurzeń i przelotnych opadów. Temperatura w kraju wahać się będzie pomiędzy 24 a 27 st. C. Najcieplej na wschodzie Polski, gdzie synoptycy przewidują burze z gradem oraz porywy wiatru nawet do 80 km/h . W związku z możliwymi wyładowaniami atmosferycznymi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wydanie alertów pierwszego stopnia dla przeważającej części kraju. Najpogodniej będzie w centrum, na zachodzie i północnym zachodzie Polski.

Pogoda na piątek 12 czerwca

Piątek 12 czerwca również zapowiada się deszczowo i burzowo. Synoptycy IMGW przewidują wyładowania atmosferyczne w zachodniej, południowej i północnej części kraju. Najpogodniej będzie w centrum i na wschodzie. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw., miejscami możliwy także grad. Wiatr słaby i umiarkowany. Najchłodniej na Pomorzu, gdzie termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza, najcieplej na Podkarpaciu - tam temperatura może przekroczyć 30 stopni .

Sobota i Niedziela z wysokimi temperaturami

Sobota przywita mieszkańców Polski prawdziwie wysokimi temperaturami. Te miejscami wyniosą nawet 31 stopni Celsjusza . Najchłodniej będzie na zachodzie i Pomorzu - tam maksymalnie 27 st. C. 13 czerwca to kolejny dzień, w którym możemy spodziewać się opadów deszczu i burz. Te mogą pojawić się szczególnie na wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany.

Ostatni dzień czerwcowego weekendu również będzie ciepły. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam temperatura może przekroczyć 30 stopni. Wiatr osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę. W niedzielę również możliwe opady deszczu i burze. W trakcie wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 l/mkw.