Pogoda na 7 maja. IMGW wydaje ostrzeżenie dla dużej części kraju

W ciągu dnia pogoda się poprawi, ale wciąż należy spodziewać się dużego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Wysoko w górach pojawi się również śnieg. Temperatura będzie wahać się od 13°C do 17°C. Na południu Polski nieco chłodniej od 11°C do 13°C, a górach - do 4°C.