Pogoda na 28 lipca. IMGW ostrzega: wystąpią gwałtowne burze i niebezpieczne wichury

Kolejny dzień zapowiada się burzowo , jednak dzisiaj IMGW ostrzega, że niebezpieczna pogoda może objąć cały zachód. W ciągu dnia na terenie Polski zachmurzenie będzie wzrastać, co może przynieść opady deszczu i gradu. Burzom będzie też towarzyszyć silny wiatr - do 85 km/h.

- Dziś największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na obszarze od wschodniego Pomorza po Opolszczyznę (...) Z burzami związane będą opady deszcz do 20 mm, lokalnie 30 mm, porywy wiatru do 80-85 km/h oraz grad. - czytamy w komunikacie IMGW udostępnionym na Facebooku .

Temperatura maksymalna od 24°C nad morzem, około 30°C w centrum, do 33°C na południowym zachodzie. Taka pogoda utrzyma się jeszcze przez najbliższe dni, a jutro niebezpieczne burze i grad mogą wystąpić na terenie całej Polski. 31 lipca pogoda powinna się zacząć poprawiać.

Niekorzystne warunki biometeorologiczne

- Na przeważającym obszarze Polski początkowo obojętna lub korzystna biotropia pogody w ciągu dnia pogorszy się do niekorzystnej - podaje IMGW. Ostrzega, że od godzin okołopołudniowych będziemy odczuwać uciążliwe dla organizmu gorąco i duchotę. Pogoda wpłynie niekorzystnie również na nocny wypoczynek.

W związku z niekorzystną aurą zaleca się unikanie intensywnego wysiłku fizycznego, a jeśli już planujemy trening to najlepiej zrobić go w godzinach porannych. Kiedy temperatura wzrośnie, należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. W środkowej i zachodniej części kraju zalecamy ze szczególną uwagą śledzić komunikaty pogodowe oraz radar burz, by nie dać się zaskoczyć przez niebezpieczną pogodę.