Pogoda na 19 października. Silny wiatr i gęste mgły. Prognoza zagrożeń IMGW

Poniedziałek 19 października najpogodniej zapowiada się na południowym zachodzie kraju. Termometry pokażą tam nawet 14 stopni Celsjusza. Najchłodniejszy dzień czeka natomiast mieszkańców Podlasia. Tam od 8 do 9 st. C. Na południu i północy kraju możliwe przelotne opady deszczu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, miejscami powieje z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.