Pogoda na 18 sierpnia. IMGW wydaje ostrzeżenia. Sprawdź radar burz online

Pogoda we wtorek nie będzie rozpieszczać mieszkańców Polski. Meteorolodzy przewidują dziś burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Towarzyszyć będą im ulewy, gradobicie i wichury. Będzie też parno i duszno. W związku z niebezpieczną sytuacją Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla prawie całego kraju.

Alerty pierwszego stopnia obowiązują na terenie 14 województw . Są to: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, podlaskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie i mazowieckie.

Podczas burz może spaść od 20 do 30 mm deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 40 mm. Możliwy także grad oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę.