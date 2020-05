Pogoda na 18 maja. Przelotne opady i wiatr. IMGW prognozuje: w czwartek wrócą przymrozki

Pogoda 18 maja w większości kraju będzie słoneczna. Na najwięcej rozpogodzeń mogą liczyć mieszkańcy południowej i północnej części Polski. Poniedziałek będzie też ciepły. Najwyższa temperatura prognozowana jest na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza. Najchłodniej z kolei na Podlasiu - tam maksymalnie 16 st. C. W centralnej i południowej Polsce od 18 do 21 stopni, troszeczkę zimniej nad morzem, gdzie prognozuje się 17 st. C.