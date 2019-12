Pogoda na 18 grudnia. Wrocław i Kraków w smogu i mgle. Ostrzeżenie IMGW dla aż 10 województw

Gęsta mgła i smog będą dzisiaj największym zagrożeniem, a miejscami widoczność będzie ograniczona zaledwie do 50 metrów. Wrocław, Kraków i Katowice najbardziej narażone, ale IMGW zaznacza, że mgła może utrudnić funkcjonowanie w aż 10 województwach.

Zanieczyszczenie powietrza stało się ogromnym problemem , zwłaszcza dla mieszkańców południowej Polski. Dzisiaj 18 grudnia zapowiada się niebezpiecznie także z powodu gęstej mgły, która będzie mocno utrudniać poruszanie się po drogach. IMGW wydało ostrzeżenie dla 10 województw, gdzie widoczność może zostać ograniczona do zaledwie 50 metrów:

Mgła może utrzymać się nawet do godziny 10:00, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tylko mieszkańcy woj. dolnośląskiego mogą liczyć na to, że mgła zacznie opadać w okolicach 8:00.

IMGW ostrzega przed mgłą

Ostrzeżenie pierwszego stopnia, które zapowiedział IMGW oznacza, że warunki atmosferyczne będą utrudniały codzienne funkcjonowanie. Może dojść do wstrzymania ruchu lotniczego nawet do godziny 11:00. Należy spodziewać się również innych utrudnień w związku z panującą mgłą i zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów pogodowych. By być na bieżąco możecie śledzić prognozę w serwisie Pogoda WP.