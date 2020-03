Pogoda na 17 marca. IMGW przewiduje poprawę warunków meteorologicznych

Po silnych i niebezpiecznych wichurach w ostatnich dniach , przyjdzie czas na poprawę warunków pogodowych. Dzisiaj pomimo miejscowego zachmurzenia i słabych opadów deszczu, możemy spodziewać się korzystnej pogody . Temperatura w ciągu dnia wzrośnie nawet do 15-17 stopni Celsjusza.

Ocena biometeorologiczna

17 marca można spodziewać się korzystnych warunków biometeorologicznych, co pozytywnie wpłynie na organizm człowieka. Takie warunki utrzymają się aż do wieczora, chociaż na południu kraju w związku z opadami ocena może z korzystnej do obojętnej.