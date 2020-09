Pogoda na 15 września. IMGW ostrzega przed upałami. Miejscami ponad 30 st. C.

Pogoda we wtorek 15 września do złudzenia będzie przypominać tę, która towarzyszyła Polakom jeszcze kilka tygodni temu. Wakacyjne temperatury kompletnie nie wskazują na to, że już za kilka dni rozpocznie się astronomiczna jesień. Dziś najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Prawdziwy upał czeka natomiast mieszkańców woj. lubuskiego i woj. dolnośląskiego, gdzie temperatura przekroczy 30 st. C.