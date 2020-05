Pogoda na 14 maja. IMGW ostrzega przed ulewami. Sprawdź, gdzie jest burza online

Temperatura niższa niż w ostatnich dniach. Termomentry pokażą maksymalnie 15°C, a w górach od 7°C do 9°C. Wciąż utrzymywać się będą silne wiatry, których prędkość miejscami będzie dochodzić do 70 km/h.

Należy przygotować sie również na chłodną noc, ponieważ temperatura w całej Polsce spadnie poniżej 0°C. Piątek znów przyniesie zachmurzenie i intensywne deszcze w całej Polsce. Aby być na bieżąco z komunikatami burzowymi, IMGW zachęca do śledzenia ich nowej strony na Facebooku .

- Nasz zespół specjalistów pracuje i informuje Was o burzach przez całą dobę w sezonie burzowym, czyli od maja do września - czytamy w komunikacie IMGW. - W swoich komunikatach wykorzystujemy między innymi dane pochodzące z 8 radarów meteorologicznych, 12 stacji lokalizujących wyładowania atmosferyczne oraz około 2000 naziemnych punktów pomiarowych, co nam pozwala na precyzyjne określić lokalizację oraz stopień zagrożenia burzą.