Pogoda na 12 października. IMGW wydaje alarmy drugiego stopnia

Przewidywana wysokość opadów do godz. 8:00 we wtorek wyniesie tam od 40 do 55 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie nawet do 70 l/mkw., a od godz. 8:00 we wtorek do godz. 8:00 w środę wyniesie od 30 do 40 l/mkw., a lokalnie do 55 l/mkw. Synoptycy przewidują, że w niektórych powiatach województwa śląskiego może spaść od 130 do 140 l/mkw.