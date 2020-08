Pogoda na 10 sierpnia. IMGW wydaje alarm dla większości kraju. Gdzie jest burza?

Chociaż to niebezpieczne wysokie temperatury będą najbardziej odczuwalne, to IMGW ostrzega również przed możliwymi burzami i gradobiciem. W momencie pisania tego artykułu alarm 1. stopnia (żółty) w związku z możliwością wystąpienia niebezpiecznych burz obowiązywał w całej zachodniej Polsce.

Aby nie dać się zaskoczyć burzom, warto śledzić radar burz online lub zainstalować aplikację do śledzenia ostrzeżeń meteorologicznych . Wśród polecanych programów dostępnych na telefony z Androidem i iOS-em, polecamy:

By być na bieżąco z prognozą pogody, śledźcie też serwis Pogoda WP oraz profil IMGW na Facebooku . Planując aktywność poza domem w czasie upałów, pamiętajcie również o odpowiednim nawodnieniu i starajcie się zaplanować swój dzień tak, by unikać przebywania na otwartej przestrzeni, gdy termometry pokazują rekordową temperaturę.

Chociaż słoneczna pogoda sprzyja odpoczynkowi na świeżym powietrzu, to przypominamy również o zaostrzeniach w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Rozsądek i stosowanie się do zaleceń jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19.