Pogoda. IMGW z prognozą na weekend. Będzie deszczowo, ale ciepło

To będzie ciepły, choć pochmurny i momentami deszczowy weekend. IMGW nie wydało żadnych ostrzegawczych komunikatów.



Jak czytamy w prognozie pogody IMGW, sobota będzie ciepła - temperatura maksymalna wyniesie od 5°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Możliwe są również okresowe opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, zaś w górach śniegu. W Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.