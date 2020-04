Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenie dla większości województw

Temperatura będzie wahać się od 1°C do 3°C, ale w ciągu dnia będzie rosnąć do 13°C - 15°C. W przeważającej części kraju zachmurzenie będzie małe, ale na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe są deszcze. Podobny stan utrzyma się jeszcze we wtorek, chociaż będzie rosła temperatura. IMGW podaje, że poprawy warunków pogodowych możemy spodziewać się w środę.

Mimo silniejszego odczuwania niskich temperatur, zwłaszcza rankiem i wieczorem, w Polsce będą panować obojętne lub korzystne warunki biometeorologiczne. Rankiem stres zimna może wywoływać bóle i prowadzić do osłabienia koncentracji, jednak uczucie to powinno minąć w ciągu dnia.

Ciśnienie będzie utrzymywać się na wysokim poziomi - do 1030 hPa na północy i do 1020 hPa na południu kraju. Wieczorne warunki będą wpływać odpoczynkowi, co przyczyni się do poprawy samopoczucia po porannym wstaniu. "W dzień słoneczna, wyżowa pogoda ze słabym wiatrem i niewielkimi zmianami ciśnienia atmosferycznego będzie korzystnie wpływać na organizm człowieka", podaje IMGW.