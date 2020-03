Pogoda. IMGW ostrzega, że niebezpieczne warunki utrzymają się przez najbliższe dni

Nieco lepszych warunków możemy spodziewać się po południu. W większości kraju chmury ustąpią miejsca Słońcu, a temperatura podniesie się nawet do 11 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 80 km/h, głównie w górach.

W dużej części kraju możemy również mówić o korzystnych warunkach biometeorologicznych. Wpłynie to pozytywnie na samopoczucie już od godzin porannych. W ciągu dnia jednak należy spodziewać się pogorszenia warunków na południu kraju. Osoby wrażliwe będą mocniej odczuwały chłód, co wpłynie negatywnie na ogólne samopoczucie. O wiele gorzej meteopaci poczują się jutro - niekorzystne warunki biometeorologiczne wystąpią w niemal całym kraju. To wpłynie na złe samopoczucie oraz może wiązać się z bólami głowy czy mięśniowymi.