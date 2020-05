Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Sprawdź sytuację w swoim mieście [Radar burz]

Gdzie jest burza? Sprawdź radar online

Nad Polskę nadciągają chmury burzowe . Meteorolodzy przewidują dziś sporo opadów deszczu, deszczu ze śniegiem oraz gradu, którym będzie towarzyszył silny wiatr dochodzący do 70-80 km/h . Synoptycy IMGW zalecają zachowanie ostrożności i monitorowanie sytuacji pogodowej. W sieci dostępnych jest wiele serwisów, dzięki którym możemy śledzić mapę burz. Aktualny rozwój sytuacji w regionie swojego zamieszkania można śledzić pod tym linkiem .

Dużą popularność zyskuje ostatnio także aplikacja Monitor Burz . To właśnie dzięki niej będziemy na bieżąco z informacjami o opadach i wyładowaniach elektrycznych.

Różnice temperatur w Polsce

Najniższych temperatur mogą spodziewać się w poniedziałek mieszkańcy północnej części kraju. W województwie pomorskim i zachodniopomorskim termometry wskażą dzisiaj maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie zaś na południu Polski. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 27 st. C, a w województwie małopolskim nawet do 29 stopni.