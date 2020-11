Pogoda. Eksperci z USA są prawie pewni. Tej zimy powróci La Nina

Specjaliści z Amerykańskiego Centrum Prognozowania Klimatu są prawie pewni, że La Nina namiesza tej zimy. Ich zdaniem, prawdopodobieństwo wpływu zjawiska na pogodę na półkuli północnej od stycznia do marca 2021 roku wynosi aż 95 procent. Eksperci zaznaczyli, że to wzrost o 10 procent w stosunku do prognozy z ubiegłego miesiąca.