Pogoda 19 maja. IMGW ostrzega przed bardzo niekorzystnymi warunkami w niemal całej Polsce

Pogoda we wtorek, 19 maja zapowiada się bez większych zmian. Termometry będą pokazywać od 12°C, 14°C na Suwalszczyźnie i wybrzeżu i od 19°C w centrum do 23°C w Małopolsce. W ciągu dnia należy spodziewać się dużego zachmurzenia z okresowymi przejaśnieniami na południu kraju.

W północnej części Polski mogą wystąpić przelotne deszcze, ale nie będą one bardzo uciążliwe. O wiele bardziej nieprzyjemny będzie wiatr - okresami porywisty, a w górach jego prędkość może osiągnąć 60 km/h.

W najbliższych dniach należy spodziewać się ochłodzenia. Termometry będą pokazywać do 18°C w środę i do 14°C w czwartek. IMGW ostrzega, że powinniśmy spodziewać się również gęstej mgły i przymrozków, na co powinny zwrócić uwagę przede wszystkim osoby, które wychodzą z domu z samego rana.