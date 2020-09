Podróż w czasie bez "paradoksu dziadka" jest możliwa – nowe badanie

Temat podróży w przeszłość budził zawsze wiele wątpliwości z powodu istnienia wielu paradoksów – np. co jeśli cofniemy się w czasie i sprawimy, że nasi rodzice nigdy się nie spotkają? Czy w ogóle będziemy... istnieć i będziemy mogli cofnąć się w czasie? Badacze odkryli jednak, że tego typu paradoksy wcale by nie zaistniały.

Naukowcy z University of Queensland poprzez swoje analizy stwierdzili, że nawet jeśli w przeszłości dokona się jakiejś zmiany, to linia czasu będzie samoistnie "poprawiać się", zapewniając, że motywacja do podróży w przeszłość nie zniknie z teraźniejszości.

– Powiedzmy, że podróżowałeś w czasie, próbując powstrzymać pacjenta zero chorującego na COVID-19 od zetknięcia się z wirusem. Jeśli powstrzymałbyś tę osobę przed zarażeniem się, wyeliminowałoby to motywację do podróży w przeszłość i powstrzymania pandemii – podali przykład paradoksu autorzy badania.

Inny sposób, te same efekty

Jak tłumaczą, to niespójność, która często prowadzi do myślenia, że podróże w czasie nie mogą mieć miejsca w naszym wszechświecie.

Jednak nowe wnioski mówią, że taki paradoks niekoniecznie musiałby w ogóle zaistnieć, ponieważ wydarzenia same dostosowałyby się do zmiany.

– Weźmy przykład pacjenta zero. Można spróbować powstrzymać go przed zakażeniem, ale w ten sposób samemu złapać wirusa i stać się pacjentem zero, albo może stać się nim ktoś inny – powiedział Germain Tobar, współautor badania.

Inaczej mówiąc, podróżnik w czasie mógłby dokonać zmian, ale pierwotny rezultat nadal znajdowałby sposób, żeby się wydarzyć.

Artykuł na temat tych badań został opublikowany w zeszłym tygodniu w recenzowanym czasopiśmie "Classical and Quantum Gravity".