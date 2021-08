WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Podnośniki nożycowe – nowoczesne rozwiązania warsztatowe Podnośniki nożycowe to maszyny przeznaczone do unoszenia osób, pojazdów, urządzeń czy materiałów. Służą pracom realizowanym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków – wszystko po to, aby były one możliwie najwygodniejsze i najbezpieczniejsze. Oto co warto o nich wiedzieć. Podnośniki nożycowe – zasada działania Podnośnik nożycowy jest urządzeniem, które w znaczący sposób ułatwia wykonywanie prac na wysokościach. Co jednak odróżnia je od innych podnośników? Maszyny z mechanizmem nożycowym poruszają się wyłącznie pionowo – z dołu do góry i odwrotnie. Oznacza to, że część jezdna sprzętu zawsze znajduje się bezpośrednio pod platformą roboczą. Takie urządzenia usprawniają przede wszystkim prace załadunkowe i transportowanie różnych elementów na wyznaczoną wysokość. Jak wskazuje ich nazwa, elementem charakterystycznym jest w tym przypadku układ nożyc połączonych na środku sworzniem. Podnośnik nożycowy może być wyposażony w jedną lub wiele par nożyc (modele tandemowe), które są ułożone w formie krzyżujących się profili. Od ich liczby zależy m.in. nośność i wysokość, na jaką maszyna może wynieść transportowany przedmiot. W zależności od kierunku ruchu platformy nożyce podnośnika ulegają złożeniu lub rozłożeniu. Samą platformą może być natomiast płaski stół lub kosz z barierkami, który służy do podnoszenia ludzi. Poprzez wyprostowanie ramion nożyc platforma robocza jest podnoszona do góry i odwrotnie – ich złożenie służy opuszczeniu powierzchni roboczej. Podnośnik nożycowy jest hydraulicznym urządzeniem stacjonarnym, transportowanym na miejsce pracy, lub mobilnym (model ręczny lub elektryczny), przemieszczającym się na kołach. Jednocześnie to maszyny stabilne, wytrzymałe i przygotowane na duże obciążenia. Oczywiście są one bezpieczne. Ich hydrauliczne cylindry wyposażono w zawory samozamykające, poza tym mają one zapadkę i listwę bezpieczeństwa. Przy tym wszystkim zajmują niewiele miejsca, dokładnie tyle, ile wynoszą wymiary platformy roboczej i podstawy, które są sobie równe. Stosunkowo niewielkie rozmiary sprzyjają swobodzie ruchów. Co istotne, podnośnik nożycowy to też maszyna, która jest szybka i łatwa w obsłudze – samo podnoszenie platformy roboczej odbywa się z poziomu panelu sterującego. W najlepszych stacjonarnych podnośnikach ruch nożyc umożliwiają zaawansowane systemy hydrauliczne i układy elektryczne. Rodzaje podnośników nożycowych Wśród podnośników nożycowych warto wyróżnić modele stołowe i koszowe. Pierwsze mają płaską powierzchnię bez barierek, dzięki czemu pozwalają umieścić na platformie roboczej duże gabarytowo przedmioty. Dodatkowo płaskie podnośniki stołowe mogą być wyposażone w rampę (podnośniki typu ICB), co ułatwia chociażby załadunek wózkiem paletowym. Z większością wózków kompatybilne są również podnośniki w kształcie litery U czy E. Podnośniki koszowe służą natomiast do transportu ludzi. Przed ewentualnym upadkiem z dużej wysokości pracownika zabezpieczają specjalne barierki, ewentualnie dodatkowo również szelki. Inny podział uwzględnia podnośniki jednonożycowe i tandemowe, które wyposażono w większą liczbę par nożyc. W końcu, mimo iż wszystkie podnośniki pracują w ruchu góra-dół, wyróżnia się specjalne maszyny pionowe, które charakteryzują się większym zasięgiem ruchu. Z kolei w serwisach i zakładach motoryzacyjnych wykorzystywane są głównie podnośniki nożycowe podprogowe oraz najazdowe. Oczywiście podnośniki różnią się pod względem parametrów, takich jak: udźwig (500 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg);

długość (900 mm, 915 mm, 916 mm, 1300 mm, 1450 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2500 mm, 2610 mm, 2900 mm, 3000 mm, 3400 mm, 4000 mm, 4400 mm);

