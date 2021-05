Podlasie znowu górą. Google wskazuje na wyciek pytań maturalnych

4 maja 2021 roku o godzinie 9:00 rozpoczęły się matury z języka polskiego. Dwie godzin wcześniej użytkownicy z województwa podlaskiego szukali w Google haseł "motyw ambicji", "Lalka ambicja" czy "ambicja w lekturach". Internauci poszukiwali informacji na temat lektury niemalże do godziny rozpoczęcia egzaminu.

Matura z języka polskiego 2021 – na Podlasiu doszło do wycieku?

Maturzyści, którzy zakończyli egzamin przed godziną 12:00 potwierdzili, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego było takie zadanie. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia z przeciekiem, ale wszystko na to wskazuje. Wyniki wyszukiwania w Google pokazują częstotliwość wyszukiwanych haseł w konkretnej okolicy.

Słupki punktowe w Google Trends wskazują, że głównym źródłem wycieku było województwo Podlaskie (100/100) i Mazowieckie (41/100). Prawdopodobnie, ktoś musiał otworzyć jedną z matur przedwcześnie i udzielić informacji uczniom. Ci z kolei mogli przekazać ten przeciek swoim znajomym co spowodowało efekt domina.

To nie pierwszy raz, kiedy doszło do takiej sytuacji. Podczas egzaminu maturalnego 2020 doszło do analogicznego zdarzenia. Wówczas również internauci z Podlasia posiadali przeciek dotyczący matury z języka polskiego.