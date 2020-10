Podkręć dźwięk niedużym kosztem. Głośniki do 150 zł

Nie zawsze dźwięk, którego oczekujesz, musi wbijać cię w fotel i wywoływać drżenie szyb. Bywa, że po prostu chcesz podkręcić dźwięk oglądanego serialu. Wtedy przydadzą się niewielkie głośniki. Te, jak się okazuje, nawet w niskiej cenie mogą zaoferować niezłe doznania...

Mały, ale mocny – głośnik do komputera

Im większe wartości mocy i skuteczności głośników, tym głośniej będą mogły grać. Minimum to pojedynczy, mały głośnik albo tzw. satelity (najczęściej dwie sztuki). Zwiększają doznania dźwiękowe w takim stopniu, na jaki pozwala ich moc. Są niewielkie, dlatego sprawdzą się tam, gdzie np. na biurku, gdzie stoi laptop i gdzie nie ma zbyt wiele przestrzeni albo w małych pomieszczeniach. Jeśli mamy odpowiednie warunki i chcemy od czasu do czasu posłuchać muzyki z dużą mocą, szukajmy głośników z większymi wartościami skuteczności i mocy RMS. Wbrew pozorom, te nie muszą być równe zestawom kina domowego do dużych sal, jeśli muzyką, meczem albo filmem chcesz się delektować w pomieszczeniu o powierzchni np. 15 metrów kwadratowych.

Wady? Do niedawna sceptycy twierdzili, że rzadko oferują wzmocnienie głębi dźwięku, ale w erze wydajnym i mocnych urządzeń o minimalnych wymiarach także ten mankament został zniwelowany. Głośnik nie musi być duży ani drogi, aby zadowalająco działać. Nawet te w cenie "na każdą kieszeń" podkreślą, wyostrzą i wzmocnią dźwięk np. radia, oglądanego filmiku itp. Przykładem głośników w wersji XS o wysoce zadowalającym działaniu są coraz bardziej popularne urządzenia bezprzewodowe. Cenimy je za działanie w plenerze, na działce, plaży itd., ale jako głośnik komputerowy też się świetnie sprawdzą. Dodatkowo… omija nas kłopotliwe czasem plątanie się kabli. W tej kategorii wybór urządzeń do 150 zł jest bardzo duży. Dodatkowo – to świetny pomysł na prezent i to dla każdego. Może umilisz sobie gotowanie, parując go ze smartfonem w czasie gotowania ze znajomymi?

Podkręci dźwięk muzyki, transmisji, filmu...

Większe doznania oferują głośniki w typie 2.1, czyli z subwooferem i dwoma głośnikami. Subwoofer, czyli niewielka skrzynka, do której podłączone są satelity to urządzenie wzmacniające niskie tony. Emituje głębokie basy, dzięki którym muzyka oraz dźwięk w filmach i grach nabierają wyrazu. Takie modele także kupimy w atrakcyjnej cenie. Szukając prostych głośników do domu, które podłączymy do komputera albo laptopa, najprawdopodobniej wybierzemy jeden z tych modeli. Bardziej zaawansowane i oferujące opcję dźwięku przestrzennego będą urządzenia 5.1, a nawet 7.1, czyli modele w typie kina domowego. Choć droższe, to na pewno warte wyższej ceny, co doceni każdy meloman.

Wygodne złącze w większości głośników pozwoli podłączyć konsolę, odtwarzacz muzyki, komputer, telefon albo inne urządzenie, którego dźwięk chcemy uwydatnić, pogłębić albo wzmocnić. Niektóre głośniki mają też wbudowany mikrofon, w przypadku bezprzewodowych na pewno duże znaczenie będzie mieć czas pracy baterii i jej ładowania. Drugorzędne, ale nie nieistotne jest wzornictwo: głośniki mogą być nowoczesne i minimalistyczne, zaprojektowane w stylu retro, posiadać podświetlane elementy nadające im nowoczesnego stylu albo oryginalne obramowanie elementów nagłaśniających, które kolorem może nawiązywać do wystroju wnętrza. Niby detal, ale takie szczegóły tworzą dobry klimat i spójny, estetyczny wygląd wnętrza. Sama obudowa to nie tylko wygląd – głośniki w drewnianej obudowie (drewnianej, a nie drewnopodobnej) dają lepszy dźwięk od tych z tworzywa.

Dla wymagających…

Wolisz słuchać muzyki sam? Gniazdo słuchawkowe to ułatwi, a niektóre zestawy głośników mają je wbudowane w jeden elementów. W trybie pracy z laptopem nie ma to większego znaczenia, bo wepniemy je też do komputera, ale dodatkowe wejście w głośnikach czasem bywa wygodniejsze. Niektóre modele są też wodoszczelne – nadają się np. na basen. Pasmo przenoszenia wyrażane w hercach także ma spore znaczenie, ale trzeba wiedzieć, że od pewnej częstotliwości mniej słyszymy, a bardziej czujemy głębię dźwięku. Tę cechę docenią posiadacze bardziej zaawansowanych zestawów głośników oraz wymagający użytkownicy, a także koneserzy.