Poderwano polskie F-16. Przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20

Polskie F-16 w powietrzu

Jak donosi Allied Air Command, dyżurna para myśliwców F-16 odbywała lot treningowy (Tango Scramble) nad Bałtykiem. W trakcie ćwiczeń zmieniono status lotu na Alpha Scramble, co oznacza, że myśliwce dostały rozkaz sprawdzenia obiektu znajdującego się w pobliżu granic państw bałtyckich. Okazało się, że był to należący do Rosji samolot rozpoznawczy Ił-20 o numerach IL-20 COOT A. Jego piloci nie przekazali planu lotu i nie komunikowali się z kontrolą ruchu lotniczego podczas lotu przez ruchliwą przestrzeń powietrzną nad Morzem Bałtyckim.