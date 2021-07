Pociąg nie dla każdego. Pojadą nim tylko bogaci

W G Train będzie mogło nocować łącznie 18 gości. Pojazd rozwinie prędkość do 160 km/h i będzie przystosowany do jazdy po torach w Europie i obu Amerykach. Pomysłodawca podkreśla, że pociąg ma służyć relaksowi i podziwianiu widoków. Dodaje, że najważniejsza jest tutaj sama podróż, a nie jej cel. Co więcej, pociąg będzie można podzielić na dwie części, jeśli pasażerowie uznają, że chcą wyruszyć w różnych kierunkach.