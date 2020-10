WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne samsung + 3 samsung qleddobry telewizorjaki telewizor kupić 3 godziny temu Informacja prasowa Po co mi większy telewizor? Większy, czyli jaki? Obecnie 55-calowy telewizor nie jest już uznawany za bardzo duży. Stał się standardowym ekranem o średniej wielkości. Podziel się Po co mi większy telewizor? (Materiały prasowe) Coraz częściej zastanawiamy się nad wyborem 65 lub 75 cali. Na dużym ekranie po prostu widać więcej i lepiej. Podczas przeglądania sklepowych półek warto porównać obraz na telewizorze o rozmiarach 43 i 75 cali. Dopiero wtedy odczujemy i zobaczymy różnicę. Jeśli do tego będzie to telewizor 8K, taki jak choćby Samsung QLED Q800T, to nie dość, że zobaczymy niesamowity obraz i więcej detali, to jeszcze usłyszymy doskonały dźwięk. Dlaczego boimy się większego ekranu? Często słyszymy, że większe telewizory będą niekorzystnie wyglądały w naszych wnętrzach. Być może tak było kiedyś, kiedy ekrany otaczały szerokie ramki. Dziś zostały zminiaturyzowane. Doskonałym przykładem jest tu telewizor Samsung QLED 8K Q950T, gdzie ramki są praktycznie niewidoczne. Ich brak powoduje, że ekran telewizora 55 cali sprzed 8 lat wygląda prawie jak 65 cali obecnie. Minimalistyczny design, smukła obudowa - wszystko to sprawia wrażenie, że telewizor jest jakby zawieszony w powietrzu. Dzięki temu możemy bez reszty zanurzyć się w oglądanej treści i nic nie odciąga naszej uwagi. Zawsze warto wybrać większy Dla wielu osób telewizor 55 cali już w trzy dni po zakupie staje się za mały. Potwierdzają to badania przeprowadzone w 2019 roku na zlecenie firmy Samsung w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech. Zostali nim objęci klienci, którzy kupili telewizor o przekątnej ekranu 55 cali lub większy. Wskazały one, że aż 57% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu i kupiło w zeszłym roku telewizor o przekątnej 55 cali i więcej żałuje, że nie wybrało większego. Z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że po kilku dniach od korzystania z dużego 65 -calowego telewizora Samsung QLED 8K przestałem zwracać uwagę na jego rozmiar. Skupiałem się na jakości obrazu czy akcji filmu. Coraz częściej zastanawiałem się też, jak oni to zrobili, że na tak dużym ekranie doskonale wyglądają nawet programy telewizyjne, w których goście rozmawiali za pomocą transmisji realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych. To naprawdę robi wrażenie. Widać, że sztuczna inteligencja działa świetnie, łagodząc i poprawiając niedostatki obrazu. Jak w kinie Po co nam taki duży telewizor? Po to, abyśmy mogli poczuć się jak w kinie. Dopiero duży ekran, szczegóły, jakość obrazu, kolory oraz wysoka jakość dźwięku dają nam szansę prawdziwego wejścia w świat filmowej opowieści. Siadamy wygodnie w fotelu, a przed nami kolejne emocje. Oglądamy mecz i zamiast rozmazanych biegających figurek widzimy pot na twarzach piłkarzy, grymas bólu po faulu i źdźbła trawy. Jednocześnie mamy widok na prawie całe boisko i tym samym stajemy się częścią widowiska. To doświadczenia, których próżno szukać na mniejszym na przykład 42-calowy ekranie. Nie ma filmów w 8K, więc duży ekran nie ma sensu? Wręcz przeciwnie. Ma sens. Kupujemy coraz większe telewizory. Chcemy mieć duże okno na świat. To już stały trend. W tym roku po raz pierwszy Polacy kupią więcej telewizorów z ekranem z kategorii 55-60 cali niż najbardziej popularnych dotychczas modeli o przekątnej ekranu 32 cale i mniejszych, czy cieszących się niesłabnącym powodzeniem telewizorów o przekątnej 40-43 cale. Na dużym 65- czy 75-calowym ekranie filmy i seriale nagrane w latach 70. czy 80. dzięki rozdzielczości 8K i technologii sztucznej inteligencji będą wyglądały lepiej. Wideo o niskiej rozdzielczości jest automatycznie korygowane, aby zapewnić bardziej wyrazistą i naturalną jakość. Tak, aby stały się przyjemniejsze dla oka. Sztuczna inteligencja jest teraz wykorzystywana w telewizorach QLED 4K i 8K firmy Samsung nie tylko do poprawy jakości obrazu, ale i dźwięku. Potrafi m.in. rozpoznać kiedy sąsiad za ścianą hałasuje wiertarką lub włączy odkurzacz. W takiej sytuacji telewizor sam podniesie głośność dialogów, a gdy hałas ustanie, dźwięk automatycznie wróci do poziomu pierwotnego. Duży ekran to duże czarne lustro Jednym z argumentów, powstrzymujących nas przed wyborem telewizora o większej przekątnej, takiej jak 65 czy 75 cali, często jest obawa, że duży ekran wygląda nieestetycznie, kiedy jest wyłączony. Dziś to się zmieniło. To dodatkowa przestrzeń, którą możemy wykorzystać urządzając salon. Telewizor może zachowywać się jak kameleon, dzięki Trybowi Ambient i dostosowywać się do naszego wnętrza lub potrzeb. Ten tryb jest wyróżnikiem telewizorów Samsung QLED 4K i QLED 8K . Sprawi, że kiedy nie oglądamy filmów, na ekranie możemy wyświetlić np. wzór tapety czy kolor ściany, na której zainstalowany jest sprzęt. Telewizor z powodzeniem przeobrazimy także w nośnik informacji, na którym zobaczymy bieżące newsy czy prognozę pogody. Zależnie od preferencji, ekran można zamienić w stylowy dodatek, który pokazuje dekoracyjne motywy, grafiki, zdjęcia czy kolorowe efekty świetlne. Możemy też zdecydować, jak długo te grafiki czy animacje mają być widoczne i kiedy telewizor ma wyłączyć się zupełnie. Niektóre modele telewizorów Samsung QLED wyposażone są też w moduł One Connect. Dzięki temu do telewizora podłączamy tylko Jeden Prawie Niewidoczny Przewód, który dostarcza zarówno prąd, jak i dane AV. Ma 5 metrów długości i łączy obudowę ekranu z modułem, do którego możemy podłączyć konsolę, dekoder czy inne urządzenia. Dzięki temu pozbywamy się nieestetycznej, zakurzonej plątaniny kabli wokół ekranu. Jaki powinniśmy kupić telewizor? Jak największy! Takich telewizorów będzie coraz więcej w naszych domach. Są coraz tańsze i oferują o wiele więcej niż ich mniejsi bracia sprzed 3 czy 4 lat. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku