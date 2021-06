WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne polsat + 4 cyforwy polsatpluslogotypytelewizja Informacja prasowa Dzisiaj, 10-06-2021 16:26 Informacja prasowa: Grupa Polsat Plus Plus i Polsat zmienią logotypy Zaczynaliśmy od jednego satelitarnego kanału telewizyjnego, który nazwaliśmy PolSat. Byliśmy pierwszym komercyjnym kanałem telewizyjnym. Trochę później Plus udostępnił możliwość komórkowych rozmów telefonicznych. I tak zapoczątkowała się wolność w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych. Obecnie, prawie 30 lat później oferujemy milionom naszych widzów i klientów pakiet wielu usług pod markami Plus i Polsat. Umożliwiamy ludziom komunikowanie się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, pracę, naukę, surfowanie w internecie bez ograniczeń, gdzie mogą cieszyć się np. rozrywką, sportem czy informacją, mogą również rozwijać swoje biznesy. Mogą cieszyć się kontentem i emocjami, jakie dostarczamy. Wszystko to jest dostępne w wybranym przez siebie miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu” – mówi Zygmunt Solorz. Share Źródło: Materiały prasowe „Plus jest marką, która oferuje najwyższej jakości usługi telekomunikacyjne, w tym najlepsze w Polsce 5G, a Polsat to najatrakcyjniejszy kontent. Dzięki integracji usług telekomunikacyjnych z kontentowymi dostarczamy usługi: „Dla każdego. Wszędzie”. Każda z naszych usług indywidualnie to atrakcyjna oferta i silna, wiarygodna marka, ale prawdziwy potencjał realizujemy jako Grupa, oferując pakiet usług w korzystnej cenie. I dzisiaj nadszedł ważny dzień - rozpoczynamy nowy rozdział w historii Grupy - przedstawiamy nowe logotypy wspomnianych naszych najważniejszych i kluczowych marek: Plusa i Polsatu. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości i łatwości ich odbioru przez naszych widzów i klientów: z jednej strony tak, by wizualnie kojarzyły się z tą samą Grupą, a z drugiej - by zachowały swoje indywidualne wartości. Plus to telekomunikacja, a Polsat to kontent. Będziemy też w komunikacji korporacyjnej używać nowej nazwy Grupy, podkreślającej tę zależność i współdziałanie – Grupa Polsat Plus” – dodaje Zygmunt Solorz. Dla Każdego. Wszędzie. Grupa Polsat Plus – „Dla każdego. Wszędzie” Grupa Polsat Plus jest dzisiaj obecna z oferowanymi usługami w prawie co drugim domu w Polsce, mieszkańcy Polski korzystają z ponad 18 milionów usług internetu i telefonii, a jej programy ogląda codziennie prawie 20 milionów ludzi. To pakiety najwyższej jakości usług i produktów w segmencie telekomunikacji – pod marką Plus oraz produkcja i dostarczanie atrakcyjnego kontentu - pod marką Polsat. Dla każdego. Wszędzie. I w atrakcyjnej cenie. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe „Inspirują nas klienci i ich satysfakcja. Inspiruje nas tworzenie i ciągły rozwój. Plus, już dzisiaj, rozwija sieć przyszłości - 5G - największej i najszybszej w Polsce. Nieco ponad rok temu rozpoczęliśmy budowę sieci 5G i obecnie już ponad 12 mln mieszkańców Polski może korzystać z nowej technologii 5G, która oferuje transfer danych do 600 MB/s bez kabla. Dajemy wolność naszym klientom w korzystaniu z szybkiego Internetu gdziekolwiek są. I będziemy dalej dynamicznie rozwijać sieć 5G i jej ogromne możliwości dla naszych klientów. Polsat to dzisiaj niemal 40 kanałów telewizyjnych – oferujących kontent w każdym istotnym segmencie widowni, w tym kanał informacyjny Polsat News czy rodziny kanałów Polsat Sport oraz Eleven Sports. Emitujemy ponad 300 tysięcy godzin kontentu rocznie. Mamy prawie 9 mln odbiorców usług telewizyjnych platformy cyfrowej, telewizji internetowej (IPTV, OTT Stream) oraz aplikacji z programami na żądanie (VOD/Ipla). Dostarczamy nasz kontent poprzez internet na dowolnym urządzeniu i w dowolnym czasie – „Dla każdego. Wszędzie” – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus. Nowe logotypy Plus i Polsat odzwierciedlają czytelną wizję marek Nowy branding został zaprojektowany tak, aby czytelnie opisywał usługi i produkty pochodzące z Grupy Polsat Plus. Nowe logotypy strategicznych i kluczowych marek Plus (odpowiadającej za „connectivity”) i Polsat (odpowiadającej za „content”) w sposób spójny identyfikują je z Grupą. Zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości, przejrzystości i wykorzystują specjalnie zaprojektowaną dla Grupy, indywidualną typografię, charakterystyczny element graficzny oraz kolory. Zielony kolor Plusa to m.in. innowacja i rozwój oraz troska o środowisko i lepsze życie. Żółty kolor Polsatu to energia, radość i optymizm płynące ze słońca - nierozerwalnie związanego z Polsatem. Dzięki temu marki będą w sposób prosty i wyrazisty kojarzyć się z Grupą, jednocześnie zachowując swój indywidulany charakter i przekaz. Dla Każdego. Wszędzie. „Nowe, spójne logotypy Plusa i Polsatu to sposób na lepsze komunikowanie naszych usług i ich łatwiejsze kojarzenie z nami przez klientów. Chcemy wyeksponować wartości naszych marek w sposób przejrzysty, prosty i wyrazisty tak, aby widzowie i klienci wiedzieli, że jest to marka z Grupy Polsat Plus, że odpowiada na ich indywidualne potrzeby, że jest to usługa najwyższej jakości oraz że korzystanie z nich, szczególnie w pakiecie, zapewnia im atrakcyjną cenę. Zgodnie z naszą przewodnią myślą strategiczną: „Dla Każdego. Wszędzie”’ – mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus. 