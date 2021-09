WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne hackathon + 2 płockprogramiści Informacja prasowa Dzisiaj, 17-09-2021 15:00 Informacja prasowa Płock zaprasza do wzięcia udziału w czwartym maratonie programistycznym City Coders Hackathon Płock Miasto Płock po raz czwarty organizuje Hackathon i zaprasza młodych entuzjastów innowacji do stworzenia miejskiej aplikacji. Maraton programistyczny odbędzie się 9-10 października 2021 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Share Płock zaprasza do wzięcia udziału w czwartym maratonie programistycznym City Coders Hackathon Płock Źródło: materiały partnera , fot: Szymon Labinski Rozwiązania dopasowane do potrzeb mieszkańców Dobrani w 3-osobowe zespoły, uczestnicy płockiego hackathonu będą mieli za zadanie stworzyć aplikację odpowiadającą na potrzeby mieszkańców. Młodzi innowatorzy zaprojektują rozwiązania nawiązujące do jednego z trzech proponowanych tematów. Pierwszy z nich to ŚRODOWISKO I EKOLOGIA, czyli pomysły poprawiające jakość życia mieszkańców w obszarze: segregacji śmieci i wywozu odpadów, zapobiegania marnowaniu żywności czy efektywności energetycznej miasta. Drugi temat dotyczy BEZPIECZEŃSTWA − zarówno w szkołach, w ruchu pieszym i drogowym, jak i w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo to kluczowa kwestia budowania nowoczesnego miasta. Trzeci temat odnosi się do rozwiązań związanych z pandemią COVID-19, które pomogą odnaleźć się i funkcjonować w NOWEJ NORMALNOŚCI. Zdalna praca, nauczanie, ochrona zdrowia, czy radzenie sobie z codziennymi obowiązkami z zachowaniem wprowadzonych obostrzeń to zagadnienia, z którymi mogą zmierzyć się hackathonowe projekty. "Dostrzegamy w młodych ludziach ogromny potencjał współtworzenia nowoczesnego miasta, które jest przyjazne dla jego mieszkańców. 2020 oraz 2021 rok w jeszcze większym stopniu pokazały nam, że miasta potrzebują digitalizacji w wielu obszarach. Dlatego wierzymy, że pasjonaci programowania z młodego pokolenia wypracują rozwiązania, które pozwolą nam uporać się z aktualnymi wyzwaniami" – podkreśla Andrzej Nowakowski, prezydent Miasta Płocka. Tegoroczne projekty będą powstawać na podstawie danych udostępnianych przez Urząd Miasta Płocka. W programowaniu będą wspierać ich eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z obszaru tworzenia innowacji i rozwiązań biznesowych, jak również zagadnień marketingowych i formalno-prawnych. Hackathon to dopiero początek! Poprzednią edycję wydarzenia wygrała stworzona przez zespół DevGirls aplikacja SenYours, która pomaga seniorom w wyzwaniach życia codziennego, jak również umożliwia organizację towarzyskich spotkań. Członkinie zwycięskiego zespołu ukończyły organizowany przez Płocki Park Przemysłowo Technologiczny program akceleracyjny, podczas którego ich projekt został dopracowany i przetestowany. Zwycięski zespół odbył również staż i zdalne szkolenie ze specjalistami firmy VISA Aplikacja WePłock to drugi ukończony projekt mający na celu integrację wśród mieszkańców płockich osiedli. Aplikacja pozwala na wzajemną komunikację mieszkańców w obrębie danego osiedla ze sobą, jak również z Radą Osiedla. Dzięki aplikacji każdy użytkownik może zgłosić pomysł na usprawnienie życia lokalnej społeczności oraz zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi swojego osiedla. Wyróżnione zespoły wzięły udział w dedykowanych warsztatach "Mobilna apka", które zapewniły im kompleksowe wsparcie techniczne i merytoryczne podczas programowania. Organizatorami maratonu programistycznego jest Urząd Miasta Płocka oraz CIFAL Płock (afiliowany ośrodek szkoleniowy UNITAR − Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań). Głównym Partnerem Hackathonu jest PERN, patronat honorowy objęli m.in.: Govtech Polska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, a partnerami merytorycznymi zostały m.in.: Black Swan, Grupa Assay, SensiLabs. Zespół można zarejestrować na stronie: http://hackathon.plock.eu/ do 3 października 2021, a wszystkie aktualności publikowane są na fanpage wydarzenia. Informacja prasowa Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku