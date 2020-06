Plik cookies - co to jest? Jak usunąć "ciasteczka"? Podpowiadamy

Plik cookies - co to jest?

Pliki cookies to informacje, które serwis internetowy nam przesyła, a nasze urządzenie z kolei, czyli np. komputer czy smartfon, zapisuje. Każde serwisy internetowe, czyli np. strony instytucji publicznych, sklepów internetowych czy treści rozrywkowych, a zwłaszcza portale z panelem do logowania, korzystają z plików cookies, dzięki czemu funkcjonują prawidłowo.

Czemu służą pliki cookies?

Pliki cookies umożliwiają personalizowanie strony , czyli wyświetlają reklamy stosowne do naszych preferencji, ale także pomagają administratorom uzyskać statystyki dotyczące korzystania z serwisów, co przekłada się na udoskonalanie treści czy funkcjonalności. Internautom z kolei umożliwiają uczestnictwo w internetowych ankietach i ułatwiają korzystanie z internetowych sklepów, np. przechowując towary w wirtualnym koszyku czy polecając inne, podobne produkty.

Jakie są rodzaje plików cookie?

Pliki cookies stałe, jak sama nazwa wskazuje, na dłużej pozostają w naszej przeglądarce i zachowują informacje o np. optymalnym dla nas układzie strony. Pliki cookies sesyjne pojawiają się jedynie wtedy, gdy korzystamy z przeglądarki, i znikają zaraz po zamknięciu strony; są to pliki niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych pozwalają dostarczać informacje o preferencjach i zwyczajach użytkowników, dzięki czemu serwisy mogą wyświetlać dostosowane reklamy.

Usuwanie plików cookie za pomocą specjalnych programów

Do usuwania plików cookie przyda się nam specjalny program do czyszczenia komputera ze zbędnych plików np. CCleaner . Ten program dodatkowo wyczyści nasz komputer z wielu innych, zalegających w czeluściach dysku plików, np. zrzutów pamięci, plików tymczasowych, historii przeglądania czy nieprzydatnych kluczy rejestru.

Innym, przydatnym programem do usuwania plików cookie może być PrivaZer, który również służy gruntownemu wyczyszczeniu dysku z niepotrzebnych danych.

Usuwanie plików cookie za pomocą opcji w przeglądarkach

Następnie wybieramy zakładkę "Prywatność" i klikamy "Usuń wszystkie dane witryn...". Tutaj możemy również kliknąć w przycisk "Szczegóły", aby wybrać do usunięcia dane z konkretnych stron.

Teraz już wiecie co to są pliki cookies i jak je usunąć Jeśli szukacie więcej porad dotyczącego bezpiecznego korzystania z internetu, zajrzyjcie do innych naszych poradników: