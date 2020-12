Plextor M9PG Plus 512 GB. Krótki test dysku SSD w atrakcyjnej cenie

WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Plextor M9P Plus to seria dysków SSD dostępnych w kilku modelach. Są dostępne w wariantach M.2, M.2 z radiatorem oraz w adapterze PCI Express, w jednej z trzech pojemności : 256 GB, 512 GB i 1 TB. W moje ręce wpadł dysk 512 GB M.2 z radiatorem, który wykorzystałem jako pamięć na gry. Nie jest to mój dysk startowy. Share Źródło: WP Seria M9P Plus to rozwinięcie produktów M9P. Pojemnościowo dyski nie różnią się od pierwotnej wersji, ale specyfikacja znacznie się zmieniła. M9P Plus korzystają z 8-kanałowego kontrolera Marvell 88SS1092 wspomaganego przez pamięci Cache typu LPDDR3L (w tym przypadku 512 MB) i lepszej kości pamięci Kioxia BiCS4 3D TLC NAND. Plextor M9PG Plus 512GB M2 2280 PCIe NVMe 3.0x4 – specyfikacja techniczna Odczyt sekwencyjny: do 3400 MB/s

Zapis sekwencyjny: do 2200 MB/s

Losowy odczyt: IOPS 340000

Losowy zapis: IOPS 320000

TBW: 320 TB / 5 lat gwarancji

MTBF: 2,5 mln godzin

DRAM Buffer: 512 MB

NAND Flash: Kioxia BiCS4 3D NAND

Kontroler: Marvell Eldora Plus 88SS1092

Temperatura operacyjna: 0 - 70 stopni Celsjusza

Wymiary: 80.00 x 22.86 x 9.20 mm

Waga: 30.8g

Użycie mocy: DC 3.3V 2.5A (Max.)

Technologia S.M.A.R.T i TRIM Dysk przyjechał do mnie w całkiem fajnie zrobiony opakowaniu z prześwitem na środku, aby można było zobaczyć dysk jeszcze przed zakupem. Na pudełku umieszczono wszystkie najważniejsze informacje, czyli sugerowane prędkości zapisu i odczytu sekwencyjnego, pojemność dysku, pobór mocy, wagę, wymiary czy długość gwarancji. W wersji M9PG Plus, dysk Plextora obudowany jest radiatorem. Już na pierwszy rzut oka wydaje się dość spory. Finalnie musiałem z niego zrezygnować i umieścić pamięć w zamykanym slocie Lightning Gen 4 M.2 płyty głównej MSI MEG X570 GODLIKE z dodatkowym chłodzeniem. WP Źródło: WP WP ssd Źródło: WP Minimalna zaobserwowana temperatura wynosiła 22 stopnie, natomiast maksymalnie dysk nagrzał się do 54 stopni Celsjusza. Przypomnijmy, maksymalna podawana przez producenta temperatura operacyjna wynosi 70 stopni. Poniżej znajdziecie wyniki benchmarków w programach CristalDiskMark, ATTO Disk Benchmark i dodatkowo w Samsung Magician, z którego korzystam do obsługi dwóch SSD Samsunga. Testy wykonałem po zapełnieniu sporej części dysku, aby wyniki były odnosiły się do rzeczywistego korzystania. WP Źródło: WP Prędkość zapisu sekwencyjnego według narzędzia Samsung Magician wyniosła 1816 MB/s, czyli więcej niż podaje producent. To samo narzędzie wskazuje na niższą prędkość odczytu 3082 MB/s przy podawanych 3400 MB/s. Z kolei podczas testów w CrystalDiskMark Plextor M9P Plus wypadł o wiele lepiej.















Źródło: WP



Kompresja plików do formatu .rar folderu z plikami o różnym rozmiarze, a łącznie 6,3 GB, trwała 2 minuty i 23 sekundy. Z kolei kopiowanie tego samego folderu zajęło 24 sekundy. Jeśli chodzi o gry, było też całkiem dobrze. Ładowanie bitwy o zamek na 4000 żołnierzy w Total War: Three Kingdoms trwało zaledwie 25 sekund. W przypadku Crysis: Remastered wczytywanie pierwszej mapy (autozapis bez początkowego przerywniku) zajęło 53 sekundy. Natomiast ładowanie pierwszej misji w kampanii Call of Duty: Modern Warfare (2019) zajęło zaledwie 8 sekund. Podsumowanie – czy jestem zadowolony z Plextora M9PG Plus? Aktualnie M9PG Plus dostaniemy za około 459 zł, a wersja bez radiatora kosztuje mniej więcej 20 zł mniej. Nie jest to specjalnie wygórowana cena jak na dysk SSD M.2, ale do najtańszych też nie należy. Pod względem prędkości odczytu sekwencyjnego, w tej półce cenowej znajduje się wśród najlepszych dysków. Pod względem prędkości zapisu jest już trochę gorzej. Być może w typowych benchmarkach nie wypada zawsze fenomenalnie, ale czas ładowania czy instalacji gier jest satysfakcjonująco krótki, co czyni z niego dobry wybór jako dysk SSD na gry, czyli to, czego mi było potrzeba. WP Źródło: WP Sprzęt do testu udostępniła nam firma Plextor.