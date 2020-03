Płaz, który nie ruszył się z miejsca przez 7-lat. Naukowcy są zaskoczeni

W jednej z europejskich jaskiń mieszka bardzo leniwe zwierzę, za sprawą koloru swojej skóry nazywane "ludzką rybą". Przez ostatnie 7-lat nie ruszyło się z zajmowanego miejsca. Naukowcy wiedzą, czym była spowodowana jego "ospałość".

Odmieniec jaskiniowy (Proteus anguinus) to gatunek ślepego płaza ogoniastego, który jest przystosowany do życia w wiecznej ciemności. Jego styl życia sprawił, że oczy są słabo rozwinięte i pokryte warstwami skóry, co skłoniło Karola Darwina do określenia gatunku mianem "wraku starożytnego życia".