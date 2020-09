PlayStation 5 już w przedsprzedaży!

Premiera PlayStation 5

Aż do 16 września tego roku data premiery pozostawała nieznana. Mogliśmy tylko domyślać się, że będzie miała ona miejsce w podobnym czasie co Xbox Series X, który będzie w sprzedaży od 10 listopada 2020 roku. Na wszystkie oficjalne informacje trzeba było jednak poczekać do wrześniowego pokazu PlayStation 5 Showcase. W trakcie niego podano datę premiery oraz cenę nowego urządzenia. Wydarzenie było śledzone na całym świecie i od razu wywołało szereg komentarzy.