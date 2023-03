Platforma agregująca dane o historii aut rośnie o 30 proc.

Jednym z najbardziej rozwojowych rynków dla carVertical okazała się Polska, która znajduje się w pierwszej trójce najważniejszych krajów i z każdym rokiem właśnie tutaj firma notuje coraz lepsze wyniki. "Polscy nabywcy kupili ponad 350 000 raportów carVertical w 2022 roku, to jest o 21% więcej niż w roku poprzednim. Będziemy nadal udoskonalać nasz produkt dla polskich użytkowników, mamy na to wiele pomysłów" – mówi Rokas Medonis, CEO carVertical.

"Nasze przychody w 2022 roku wzrosły o 30%. To wspaniały wynik, chociaż mamy świadomość wpływu globalnych wydarzeń na branżę samochodów używanych. Podczas gdy podaż aut jest wciąż niska to prognozujemy, że pod koniec roku rynek zacznie się poprawiać" – dodaje Rokas Medonis, CEO carVertical.

carVertical był dotychczas znany głównie jako firma zorientowana na klienta ostatecznego – kierowcę. W ostatnich latach zaczęło się to zmieniać, ponieważ platforma rozszerzyła działalność o segment biznesowy. Zmiana przyniosła duże efekty w 2022 roku – udział sprzedaży B2B wzrósł w ciągu roku o 79%, co pokazuje spory potencjał.

Prestiżowe brytyjskie wydawnictwo biznesowe Financial Times ogłosiło swój coroczny top 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie i nie tylko oznaczyło w niej carVertical, ale uplasowało go na wysokim, 27. miejscu. Dla carVertical to nie tylko zaszczyt, ale także dowód uznania pracy całego zespołu. Przyjęta strategia ma olbrzymi potencjał, co daje nadzieję, że carVertical zadomowi się na tej liście na dłużej.