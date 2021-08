Planetoida tuż pod nosem Słońca

Kształt orbity i fakt, że przecina się ona z orbitami Merkurego i Wenus sugerują również, że na dłuższą metę może być ona mocno niestabilna. Oznacza to, że w trudnej do określenia przyszłości – najpewniej w przeciągu kilku milionów lat – dojdzie do jej wyrzucenia na wyższą orbitę, zepchnięcia na Słońce lub zderzenia z którąś z planet. Istnieje również możliwość, że skała się po prostu rozpadnie, w związku z ogromnymi wahaniami temperatury.