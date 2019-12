Planeta dla Polski. Stanisław Lem uhonorowany przez Międzynarodową Unię Astronomiczną

Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła zwycięskie nazwy konkursu na nazwy planet pozasłonecznych. Wśród krajów, które zgłosiły swoje pomysły, była Polska. Z siedmiu finałowych par wyłoniono tą, którą nawiązuje do twórczości Stanisława Lema.

Solaris i Pirx - to zwycięzcy krajowego konkursu na nazwę planety pozasłonecznej i jej gwiazdy. Nazwy pochodzą od tytułu powieści oraz postaci z książek polskiego pisarza science-fiction, Stanisława Lema.

Solaris i Pirx w twórczości Lema

Twórczość Lema znana jest na całym świecie, nic więc dziwnego, że Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała się nazwać odkrycie ciała niebieskie nawiązując do twórczości polskiego pisarza. "Solaris" to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych powieści Lema, zaliczana do gatunku fantastyki naukowej. Po raz pierwszy została wydana w 1961 roku, a obecnie została przetłumaczona na kilkanaście języków.