Planeta 9 istnieje? Astronom poszukuje kolejnych dowodów

Dowody istnienia Planety 9

Jak informuje serwis Science Alert, naukowcy zauważyli, że małe obiekty w Pasie Kuipera w zewnętrznym obszarze Układzie Słonecznym w dziwny sposób krążą po orbicie. Ich zachowanie sugerowało, że znajdują się pod wpływem grawitacji dużego obiektu. Eksperci nie byli jednak w stanie go zidentyfikować, ale uważali, że może to być Planeta 9 o masie od pięciu do dziesięciu razy większej od masy Ziemi, znajdująca się dalej od Słońca niż Neptun.