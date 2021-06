Piwo z dna morza. Wiemy, jak smakuje po ponad 100 latach

Jak donosi serwis BBC, płetwonurek Steve Hickman dotarł do ładowni statku Wallachia, który zatonął w 1895 r. u wybrzeży Szkocji. We wraku znalazł wyjątkowy skarb. Były to butelki z piwem. Mężczyzna wydobył kilka z nich i przekazał naukowcom z firmy badawczej Brewlab, którzy razem z ekspertami z Uniwersytetu Sunderland poddali je analizom. Udało im się wyodrębnić żywe drożdże z płynu znajdującego się w trzech butelkach. Następnie użyli tych drożdży, próbując odtworzyć oryginalne piwo.