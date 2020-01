Piosenka Jaskra z Wiedźmina po śląsku. "Kotlok dej hekserowi" jest kolejnym hitem

Wiedźmin w różnych językach, trailer po śląsku, memy obrazkowe, autorskie przeróbki piosenki Jaskra. Internet wciąż wykorzystuje materiały z Wiedźmina. Znów dostaliśmy coś powiązanego z "Grosza daj Wiedźminowi". Tym razem nie po rosyjsku, a w gwarze śląskiej.

Podobnie jest z autorskim wykonaniem "Toss a coin to your Witcher", choć mimo nagrania utworu również w gwarze śląskiej, stoi za nim zupełnie inny YouTuber niż ten od wspominanego trailera . Na kanale Tomasza Kukułki w serwisie YouTube pojawił się "Kotlok dej Hekserowi".

Świetnie do piosenki nawiązuje nawet sama grafika, którą osadzono w wideo. To jakby wydarta z plakatu sylwetka Geralta naklejona na pocztówkę ze śląskim widokiem. Tekstowo nie obyło się bez przeróbek. Podobnie jak zrobił to Niklaus Pieron w swoim zwiastunie po śląsku, Tomasz Kukułka także nie zadowolił się dosłownym przekładem. Zawarł wiele żartów, które najlepiej docenią osoby chociaż trochę zaznajomione z gwarą śląską.

Kukułka jest wokalistą zespołu Fuzja, więc nie tylko za sprawą żartobliwego wydźwięku utwór wpada w ucho, a jest po prostu dobrze zaśpiewany. "Kotlok dej hekserowi, do kapsy mu pociś" zostaje w pamięci tak samo jak oryginalne "Toss a coin to your Witcher, O' Valley of Plenty", a śląska mowa zapewnia tylko dodatkowy uśmiech od ucha do ucha. Do tej pory piosenka została wysłuchana ponad pół miliona razy.