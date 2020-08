Pionowe odkurzacze tanieją. Wygodne, poręczne i takie… amerykańskie

Poodkurzane w kilka minut... jedną ręką

Wybieramy odkurzacz pionowy

Poza podstawowymi, widocznymi różnicami, pionowe odkurzacze dobieramy w podobny sposób do zwykłych. Szukasz modelu z dobrym filtrem, bo piankowy nie spełnia twoich oczekiwań? Modele z filtrem HEPA będą lepsze, podobnie jak te wyposażone w specjalne systemy filtrujące kurz, brud, roztocza albo eliminujące nieprzyjemny zapach. Bardziej zaawansowane modele z opcją mopowania, odkurzania wody i dokładnego osuszania podłogi to już większy wydatek, ale możliwość korzystania z urządzeń "2 w 1" staje się normą i pozwala na dużą oszczędność cennego czasu.

Ważna różnica między odkurzaczem pionowym a tradycyjnym to pojemność zbiornika na zabrudzenia, która na ogół jest mniejsza od pojemności worka. To rekompensuje fakt, że pionowe odkurzacze w większości modeli wyposażono w łatwo wyjmowany zbiornik do szybkiego opróżniania, stąd ta cecha nie powinna utrudniać sprzątania. To rozwiązanie przyczyniło się też do tego, że pionowy model jest mniejszy, smuklejszy i bardziej zwrotny od tradycyjnego, a także łatwiej ulokować go w schowku z np. mopami, miotłami i suszarką na pranie.