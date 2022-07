Piloci Su-24M i ich sposób "na normalność". Nagranie z kokpitu ukraińskiego bombowca zaskakuje

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy pokazało nagranie, na którym widać pilotów bombowca frontowego Su-24M. Nagranie jest nietypowe, bo daje szansę na usłyszenie dźwięku, a dokładniej mówiąc muzyki wypełniającej kabinę pilotów. Jak udało nam się ustalić, mężczyźni słuchają utworu "Strike in Trap" d3stra. Tytuł piosenki można przetłumaczyć jako "uderz w pułapkę", co pozwala sądzić, że wybór repertuaru do Su-24M nie był przypadkowy.