Pilnowanie dowodu osobistego nie wystarczy, by ochronić dane osobowe. Ekspert ostrzega

Coraz więcej wyłudzeń

Z informacji udostępnionych przez System Dokumenty Zastrzeżone, tylko w samym 2020 roku udaremniono 6 884 próby wyłudzenia kredytów na skradziony dowód na łączną kwotę prawie 254 milionów złotych. Liczba udaremnionych prób wzrosła w stosunku do 2019 r. o prawie 36 proc. Spadła z kolei liczba zastrzeżonych dokumentów. W ubiegłym roku było to prawie 157 tys., czyli o 20 tysięcy mniej niż w 2019 r.

Utrata dowodu? Konieczna natychmiastowa reakcja

- Jeśli zgubiłeś portfel z dowodem osobistym, jak najszybciej zastrzeż stracone dokumenty. Możesz to zrobić w banku lub przez internet przy pomocy profilu zaufanego . Jak najszybciej poinformuj też o zdarzeniu policję, jeśli do utraty dokumentów doszło w wyniku kradzieży. Następnie unieważnij skradziony dokument. Wraz z wnioskiem o unieważnienie możesz od razu złożyć w urzędzie podanie o wyrobienie nowego. Zgubiony dowód może być również źródłem problemów w przyszłości, dlatego sprawdź w biurze informacji gospodarczej, czy ktoś nie próbował wykorzystać twojego numeru PESEL, aby zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w Twoim imieniu - radzi Bartłomiej Drozd.

Pilnowanie dowodu nie wystarczy

- Musimy pamiętać, że dowód jest tylko nośnikiem naszych danych osobowych. Przestępcy nie muszą dzisiaj kraść portfeli, czy skanować dowodów, żeby wejść w ich posiadanie. Oczywiście należy ich pilnować i nie dopuszczać do sytuacji, w których gdzieś go zostawiamy, ale musimy mieć też świadomość, że to nie wystarczy, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Niestety, z uwagi na to, w jak wielu miejscach podajemy nasze dane, na przykład w urzędach, przychodniach, w hotelach a przede wszystkim w sieci, takiej pewności nigdy mieć nie będziemy - mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.