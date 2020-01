Pies, który nauczył się "mówić". Wideo pokazuje, jak komunikuje się z właścicielką

To odwieczny problem w relacjach z naszymi pupilami. Z jednej strony wydaje nam się, że wiemy, o co im chodzi, a z drugiej - wcale tak nie jest. Ale 26-letnia Christina Hunger znalazła ciekawy sposób, aby to zmienić. Poniższe wideo wyjaśnia wszystko.

Psy to niezwykle inteligentne zwierzęta (Instagram, Fot: hunger4words)

Chyba każdy właściciel zwierzęcia marzy, aby chociaż przez chwilę porozmawiać ze swoim ulubieńcem. Niestety, jak na razie nie ma takiej możliwości, co często prowadzi do nieporozumień pomiędzy właścicielem a pupilem. Innego zdania jest jednak 26-letnia Christina Hunger, która stworzyła narzędzie komunikacji dla swojego psa.

Pies może ją poinformować, ale może też zrozumieć komendę

Christina stworzyła urządzenie, a właściwie panel z 29 przyciskami, dzięki któremu pies może informować ją o swoich uczuciach czy potrzebach. Wystarczy, że naciśnie odpowiedni klawisz, a kobieta będzie wiedzieć, czego oczekuje od niej zwierzę.

Półtora roczna psinka, mieszaniec ras Catahoula i Blue Heller, o imieniu Stella szybko nauczyła się każdego słowa. Bardzo pomocnym elementem jest dźwięk wydawany przez urządzenie. Każde słowo posiada inną częstotliwość, więc pies również rozpoznaje je po usłyszeniu dźwięku.