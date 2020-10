Pierze, suszy, pielęgnuje. Co warto wiedzieć o pralkosuszarkach?

Sezon na suszenie prania w ogrodzie i na balkonie jeszcze trwa, ale lada dzień po powrocie z pracy może nas zaskoczyć zmoknięte pranie… Jeśli planujesz zakup pralkosuszarki – to dobry moment.

Mniej bałaganu i więcej czasu

Działanie jest proste – pierzesz tak, jak w zwykłej pralce, a po zakończeniu prania rozpoczynasz suszenie w wybranym programie. Wyjmujesz ubrania suche, a jeśli postawisz na solidny model i dobrze dobierzesz program do rodzaju suszonych materiałów, także bez zagnieceń. Omija cię wieszanie, zbieranie, przechowywanie rzeczy przeznaczonych do prasowania, sporo schylania, a często też całe prasowanie. To duża oszczędność czasu, wysiłku i miejsca, bo porozwieszane pranie

potrafi zająć dużo przestrzeni.

Modele w rozsądnej cenie – ile zapłacisz?

Najtańsze pralkosuszarki kupimy nawet za mniej niż 2 tys. zł. Z takimi modelami trzeba się liczyć z większymi gabarytami albo głośniejszą pracą, ale dla poszukujących łatwych rozwiązań i tak będą sporą ulgą w domowych obowiązkach.

Urządzenia łączące funkcje pralki i suszarki do ubrań zużywają sporo energii, ale nie są już jej tzw. pożeraczami. Do niedawna ten typ urządzeń generował najwyższe koszty rocznego poboru energii i wody z całego AGD. Teraz jest taniej — zarówno jeśli chodzi o roczny pobór prądu, jak i cenę bardziej oszczędnych modeli. Urządzenia "2 w 1" w klasie energetycznej "A" kupimy nawet za 2,3 tys. zł. Do 3 tys. zł mamy już spory wybór tych urządzeń, także w wersji smart i z programami do delikatnych albo wymagających szczególnej pielęgnacji ubrań. Współczesne modele działają na zasadzie kondensacji pary wodnej. Ubrania są powoli i delikatnie podgrzewane, obracane, a wilgoć zostaje skroplona na chłodzonym rdzeniu i odprowadzana.

Bestsellery tanieją

Wybór wyższej klasy tego typu urządzeń nie wiąże się już z tak dużą inwestycją, jak do niedawna, kiedy zakup osobnej pralki i suszarki okazywał się znacznie tańszy od modelu "2 w 1". W cenie dobrej pralki możemy liczyć na funkcję suszenia w kilku trybach, cichy tryb pracy, sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona i ciekawsze wzornictwo (niektóre model mogą być prawdziwą ozdobą nowoczesnej garderoby, pralni albo łazienki). Zdalne uruchomienie suszenia pozwoli nam wyjąć ulubione ubranie tuż po powrocie do domu i bez prasowania. Wysuszone bluzki i koszule w odpowiednim dla nich programie suszenia możemy założyć na siebie bez prasowania tuż po tym, jak urządzenie wykona swoją pracę. Dlatego, jeśli nastawimy suszenie przed wyjściem z domu i wrócimy kilka godzin później, leżące w bębnie ubrania będą mieć pewną ilość zagnieceń. Atutem są także niewielkie wymiary, które pozwalają dopasować to przydatne i wielofunkcyjne urządzenie nawet do bardzo małych mieszkań, bez rezygnacji z zadowalającej pojemności.

Jak dobrze suszyć w pralkosuszarce?

Około 50 stopni Celsjusza. Do takiej temperatury podgrzewane jest powietrze wewnątrz bębna suszarki w kilku cyklach. To wystarczy, aby wysuszyć pranie i nie zniszczyć ubrań. Suszenie wypranych rzeczy "na szybko" i w wyższej temperaturze nie zawsze da efekt, który pozwoli włożyć koszulę od razu. Świetnie natomiast sprawdzi się w przypadku pościeli, dresów, ręczników, skarpetek, różnych domowych tekstyliów i wszystkich ubrań, które schnąc na sznurkach, zajmowały dużo miejsca.